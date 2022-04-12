Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства (АНУКИ) накануне столетнего юбилея, который будет отмечаться в 2023 году, в рамках заявленной программы «99+1» приступил к реализации крупных юбилейных проектов.

Один из них — долгосрочный проект «Параллельные миры» ориентирован на расширение международных связей университета, сообщает #.

В 2022 году Азербайджан отмечает 30-летие установления дипломатических отношений с рядом стран. Цель проекта – отметить оба юбилея посредством совместных мероприятий, организованных посольствами и Азербайджанским Государственным Университетом Культуры и Искусства и содействовать, таким образом, устойчивому развитию обоюдных связей на академической и творческой плоскости.

На начальном этапе проект реализует мероприятия с посольствами Венгрии, Греции, Италии, Пакистана, на следующий семестр запланирована работа с представительствами Испании и Мексики.

Первое мероприятие «Параллельных миров» было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Венгрия признала независимость Азербайджана 26 декабря 1991 года, а осенью 1992 года между нашими странами были установлены дипломатические отношения. На протяжении многих лет двусторонние отношения дружбы и сотрудничества развивались в разных направлениях, наряду с официальными визитами и договоренностями, важное место занимает народная дипломатия, имеющая глубокие исторические и культурные корни.

В рамках культурных связей активно сотрудничество в области литературы, музыки, театра, кино и изобразительного искусства, образования.

Радостным фактом стало побратимство городов Шуши и Дёндёша в 2013 году.

Белый олень — один из древнейших символов универсального характера, является ключевым образом проекта. В творческом переосмыслении обеих сторон он выступает связующим звеном истории, культуры, фольклорной традиции. В программе проекта несколько линий пересекаются в образе легендарного Оленя.

«Городские легенды» Будапешта в представлении господина Михая Грубера, представителя венгерского посольства, дипломата по образованию и культуре, раскрывают культурные коды древнего города сквозь призму великолепной архитектуры.

Городская скульптура, архитектурная эклектика являются главной темой фотовыставки Айдына Садыхова, известного азербайджанского профессионального фотографа, арт-куратора и путешественника.

Айдын Садыхов, является автором множества интересных международных культурных проектов и фотовыставок. Его персональные фотовыставки и работы были представлены в Венгрии, Греции, Польше, Израиле и других странах.

В декабре 2020 года он был награжден почетной государственной наградой Венгрии, орденом “Венгерский Бронзовый Крест”, за вклад в развитие азербайджано-венгерских культурных отношений. Указ о награждении орденом был подписан Президентом Венгрии Яношем Адером. В рамках данного мероприятия, автор работ представил фотовыставку из 20-ти своих уникальных работ, посвященных Венгрии. На выставке представлены известные архитектурные шедевры и достопримечательности венгерских городов: Будапешт, Эстергом, Вышеград, Эгер,Мишкольц, Сегед, Дьор и Шопрон. Каждая фоторабота для данной выставки выбрана неслучайно и является уникальной, так как связана с известными городскими и порой мистическими легендами.

Данное мероприятие предоставит уникальную возможность услышать в ходе небольшой лекции, а затем и увидеть на фотовыставке знаменитые старинные легенды Венгрии.

Среди них легендарный замок Диошдьор, в котором согласно легендам изготовили и спрятали эликсир молодости и красоты, статуя таинственного хрониста Анонима, автора одного из важнейших произведений истории Венгрии Gesta Hungarorum (Деяния венгров), крепостные стены древнейшего города Скарбантия, находящиеся ныне в городе Шопрон, история знаменитого дома с изображением глаза «Дом Апатур», одного из самых красивых и таинственных домов города Дьор, и др.

Программа, разработанная профессорско-преподавательским и студенческим составом АГУКИ, носит комплексный межфакультативный характер.

Темой гобеленов и произведений декоративной живописи, созданных студентами и преподавателями по специальности «Декоративно-прикладное искусство» художественного факультета, является образ Оленя в азербайджанском и венгерском фольклоре. Художественными руководителями проекта являются доктора философских наук по искусствоведению Гюлара Салаева и Салтанат Рзаева.

Наряду с традиционными методиками участники применяли инновационные подходы. Так, были представлены техники бархата и войлока, классического гобелена, ковра, декоративной росписи.

В ходе музыкальной части студенты музыкального факультета обращаются к классическому наследию Венгрии, будут исполнены Ф. Листа.

Руководителем проекта является Севиль Керимова, советник ректора АНУКИ, координаторами — Михай Грубер и Айдын Садыхов.