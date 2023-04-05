Глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан, член Палаты общин парламента Великобритании Боб Блэкман находится с визитом в Азербайджане.

Как передает #, об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.

«Я был рад встретиться с главой межпарламентской группы дружбы Великобритания–Азербайджан Бобом Блэкманом в Баку. Мы провели плодотворные обсуждения для дальнейшего развития находящихся на высоком уровне связей между Великобританией и Азербайджаном», — отметил посол.