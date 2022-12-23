На 2-м заседании Совместной азербайджано-турецкой комиссии по туризму было обсуждено текущее состояние двусторонних туристических связей, управление, регулирование, продвижение, образование и обучение, маркетинг, коммуникации и туристические продукты, разработка Программы совместной деятельности на следующий период и другие вопросы.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя председателя Государственного агентства по туризму Азады Гусейновой и заместителя министра культуры и туризма Турции Надира Алпаслана.

В выступлениях были затронуты вопросы проведения совместных презентаций на международных платформах и создания совместных туристических маршрутов.