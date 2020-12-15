Азербайджан и Турция подпишут меморандум о взаимопонимании по новому газопроводу

Азербайджан и Турция подпишут меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван, передают турецкие СМИ.

Как сообщается, ожидается, что документ будет подписан 16 декабря между министерствами энергетики двух стран.

Информацию подтвердили Trend в министерстве энергетики Азербайджана, заявив, что подробности документа будут раскрыты после его подписания.

Как ранее сказал в интервью Trend министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, надежное газоснабжение Нахчыванской Автономной Республики — один из вопросов двусторонней повестки дня: «В связи с этим планируется транспортировка некоторых объемов природного газа, поставляемого из Азербайджана в Турцию, в Нахчыван по газопроводу Игдыр-Нахчыван»

Как отметил министр, этот проект позволит удовлетворить потребности Нахчыванской Автономной Республики в газе и укрепит ее энергетическую безопасность.