Находящийся с визитом в Иране заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Оджи.

Как сообщает АПА, Дж.Оджи заявил журналистам после встречи, что состоялась очень конструктивная встреча с азербайджанской делегацией.

Отметив, что Иран и Азербайджан обладают огромными месторождениями нефти и газа, Дж.Оджи подчеркнул, что существует большой потенциал для сотрудничества между двумя странами: «На сегодняшнем заседании была достигнута договоренность о газообмене в Азербайджан из соседних стран, в том числе из Туркменистана (своп), а также договоренность о газообмене в Нахчыванскую Автономную Республику».

Говоря о месторождениях нефти и газа в Каспийском море, Дж.Оджи сказал, что в этой области с азербайджанской делегацией проведены предварительные переговоры, и эксперты продолжают обсуждения: «Надеюсь, что в ближайшие недели будет достигнута хорошая договоренность по вопросам нефти, газа, а также по разработке нефтегазовых месторождений на Каспии».

Ш.Мустафаев сказал, что Азербайджан и Иран являются дружественными и соседними странами, между народами двух стран существуют исторические связи: «Иран и Азербайджан успешно сотрудничают во всех сферах, особенно в энергетической сфере. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики. Мы обсудили ряд новых проектов в этой сфере. Верю, что в ближайшее время наши обсуждения увенчаются подписанием новых документов».

Отметив, что азербайджанская группа экспертов находится в Иране, Ш.Мустафаев подчеркнул, что группа экспертов ведет переговоры.