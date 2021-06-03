Сегодня Министерство энергетики Азербайджанской Республики и BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне, передает Trend со ссылкой на минэнерго.

Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях и развитием сектора возобновляемой энергетики Азербайджана, и обязательства сократить выбросы углерода на 35 % к 2030 году, а также реализации стратегии ВР стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

Сотрудничество в рамках Исполнительного договора охватывает такие направления, как техническая и коммерческая оценка проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения. Также планируется создать «Руководящий комитет» для проведения соответствующих мероприятий.

Напомним, что в феврале 2021 года Министерство энергетики и BP подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оценке потенциала и условий, необходимых для крупномасштабных декарбонизированных и интегрированных энергетических и транспортных систем, в том числе для проектов возобновляемых источников энергии в регионах и городах Азербайджана.