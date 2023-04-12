Азербайджан и Армения дали согласие на проведение следующего раунда переговоров в России.

Как передает #, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, имеется согласие сторон относительно того, что следующий раунд переговоров по нормализации азербайджано-армянских отношений пройдет в России. При этом официальный представитель МИД России не назвала дату следующего раунда переговоров.

Захарова сказала, что информация будет предоставлена, как только будет конкретизировано время.