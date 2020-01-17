Азербайджан еще больше сконцентрировал экспорт в направлении 15-ти стран

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле по результатам истекшего года составило 5 млрд. 968 млн. 342,58 тыс. долларов. Данный показатель на 25,4% ниже, чем в минувшем году, следует из данных Государственного таможенного комитета (ГТК).

По свидетельству экономиста Ровшана Агаева, статистика внешней торговли нашей страны отличается не только уменьшением положительной разницы между импортом и экспортом, но также более узкой географической концентрацией экспорта. По итогам прошлого года 88% нашего экспорта были сформированы в направлении 15 стран, тогда как в позапрошлом году данный показатель был на уровне 84%. Такой поворот свидетельствует о возросшей географической концентрации экспорта Азербайджана, и это негативная тенденция, говорит экономист.

Основные операции при экспорте Азербайджан в 2019 году проводил с Италией (28,72% от общего экспорта), Турцией (14,58%), Израилем (6,78%), Индией (4,87%), Германией (4,75%), Китаем (3,83%), Россией (3,73%). Изменения произошли и в составе 15-ти стран, лидирующих в нашем экспорте. Так, Тайвань, Украина и Индонезия покинули перечень наиболее популярных направлений, их заменили Китай, Великобритания и Таиланд. Как видно, первая тройка лидеров не изменилась — это Италия, Турция и Израиль.

При этом экспорт продолжает сильно зависеть от энергоресурсов, и лишь 10% его приходятся на ненефтяной сектор, тогда как 90% формируются в нефтегазовой сфере. Он также отметил, что в прошлом году средняя экспортная цена сырой нефти составляла 480 долларов за тонну, тогда как в предыдущем году упомянутый показатель был на уровне 532 долларов. Экспортная цена на каждую тонну природного газа составляла 189 долларов за 1000 кубов — примерно столько же было в прошлом году. В натуральном выражении в экспорте газа наблюдается рост на уровне порядка 50%.

Ненефтяной экспорт отметился ростом на уровне 260 млн. долларов и вызвано это увеличением объемов экспортируемых фруктов, овощей и хлопка. Что касается импорта, львиная его часть — до 80% также приходится на 15 стран, причем, в этом направлении тоже наблюдаются определенные коррективы. Южная Корея и Казахстан покинули список популярных направлений, а место этих стран заняли Канада и Австралия. «Концентрация импорта в рамках 15-ти стран говорит о том, что на реальный эффективный обменный курс маната влияет исключительно обменный курс в этих странах, формируемый с учетом номинального валютного курса и инфляции.

По свидетельству экономиста, импорт продовольствия в истекшем году увеличился на 20%, на его долю приходится 12% всего импорта страны. Так, зафиксирован 50-процентный рост импорта пшеницы. Показатели ввоза этого злака увеличились с прежних 1,1 млн. тонн до 1,6 млн. тонн по итогам минувшего года. В довесок этому, увеличилась стоимость ввозимой пшеницы со 190 долларов за тонну в позапрошлом году до 214 долларов по результатам прошлого года. При этом наблюдается удешевление почти на 12% ввозимого сливочного масла, но это обстоятельство не повлияло на розничные цены, которые упали всего на 1%.

Как уже отмечалось, в структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,03%. В том числе табак и табачную продукцию – 0,86%, фармацевтическую продукцию – 2,17%, удобрения – 0,84%, пластмассы и изделия из них – 2,96%, дрова и древесную продукцию – 2,08%, одежда и аксессуары для одежды – 2,02%, черные металлы и изделия из них – 7,67%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 19,47%, транспортные средства и запчасти – 9,15%, мебель – 0,76%, прочее – 39,99%.

Во внешнеторговых операциях в минувшем году было задействовано 8,888 тыс. государственных и частных предприятий, 35,666 тыс. физических лиц. В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 195 странами.