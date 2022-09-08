Лето выдалось жарким и сухим, и как результат – во многих странах заполыхали лесные пожары. В Азербайджане пожарами были объяты леса в нескольких регионах, а их тушение осложнялось непростым рельефом. Растительному и животному миру нанесен огромный ущерб, и сейчас готовится специальная программа по восстановлению пострадавших лесов. Ответственными сделали погоду и халатных граждан, не соблюдающих простые правила пожарной безопасности.

Но лето традиционно пожароопасный сезон, так почему не были предприняты упредительные меры? Кто виноват и что делать, чтобы не допустить повторения экологического бедствия, в результате которого мы потеряли немало лесов и населявшую их фауну? Об этом корреспондент # поговорил с главой Общественного объединения по защите животных Азером Гараевым

– Меня, как любого сознательного гражданина страны, волнует то, что произошло – волна лесных пожаров с огромными потерями. Азербайджан – страна с минимальным покрытием лесными территориями, их всего около 12%. Лес играет важнейшую роль в обеспечении множества сервисов для человеческого существования как в регионах, так и в столице. В стране должно уделяться особое внимание интенсивному лесовосстановлению и интенсивному лесоразведению.

Территорий, покрытых лесом, должно стать намного больше – в среднем необходимо стремиться к 25 — 30% для наших широт. Даже один сгоревший гектар леса – это огромная потеря, нужны десятки лет, чтобы он восстановился до прежнего уровня. Все ведь не так, что просто посадил – выросло. Начиная от охраны саженцев до агротехнических мероприятий – все это стоит огромных усилий и финансовых затрат. Нельзя допускать, чтобы лес горел.

– Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров заявил, что возгорания в первую очередь вызваны влиянием глобального потепления.

– Безусловно, важнейшая причина – изменение климата. Речь о том, что стало больше дней с экстремально высокими и экстремально низкими температурами. Экстремализация климата – проявление его изменения. Очень высокая температура и сухость климата на протяжении определенного отрезка времени создает благоприятные условия для появления лесных пожаров. Но должна быть адаптация лесного и сельскохозяйственного сектора к изменению климата. То, что можно было вчера, нельзя сегодня. Раньше в Азербайджане таких пожаров не было. Если бы леса были хвойными, масштабы пожаров были бы более катастрофическими. В лиственных лесах огонь не так быстро распространяется, но из-за засушливого климата ситуация меняется. Значит, необходимы упредительные меры. Мы не можем повлиять на изменение климата в рамках одной страны, хотя свой вклад внести можем. К климатическим изменениям нужно быть готовыми, а мы, к сожалению, не готовы.

– Еще одна причина лесных пожаров – человеческий фактор. Что необходимо предпринять, чтобы свести число таких пожаров к минимуму?

– Да, часто все происходит не без участия человека, и хочется верить, что по неопытности, незнанию. Нередко в пожарах виноваты фермеры, которые собирают урожай, а остатки сжигают. Они и не понимают, что не только провоцируют возникновение лесных пожаров, когда огонь с поля перекидывается на близлежащий лес, но и уничтожают плодородный слой земли. А потом вынуждены поднимать плодородный слой снизу. То есть происходит извращенная методология агротехнических работ и культивации после сбора урожая.

Тушение пожаров в лесных массивах очень сложная задача, требующая специальных навыков, опыта, огромного человеческого и технического потенциала. Особенно сложно, когда пожар происходит в горной местности. Когда горят несколько районов, нет таких возможностей тушить такие пожары. Целый ворох проблем требует незамедлительного решения, а законодательство топчется на месте, в частности в вопросах поджога сельскохозяйственных земель. За это должна быть уголовная ответственность. Тогда решилась бы хотя бы часть проблем, связанных с возгораниями лесов, но ничего для этого не делается. Где законодательные инициативы, исходящие от исполнительных органов?

– Какую просветительскую, образовательную работу необходимо проводить для предотвращения лесных пожаров?

– Такая работа просто необходима. Наша организация в свое время разработала соответствующие методические пособия для школьников, но они должны были применяться более широко, в частности в сфере внутреннего туризма. Отдыхающие могут стать виновниками лесных пожаров. Пособие называлось «Безопасность жизнедеятельности в лесу», и мы постарались охватить в нем все виды человеческой деятельности в лесу (экскурсии, туризм, сбор урожая, промышленные заготовки и т.д) с точки зрения безопасности человека и безопасности леса. Отдельное внимание в пособии было уделено лесным пожарам и их профилактике. Нами был организован лагерь для юных лесников в Гахском районе. После его прохождения школьники из села Ивановка Исмаиллинского района по своей инициативе подготовили флаеры на тему соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и стали раздавать туристам, посещавшим близлежащие леса.

К сожалению, в нашей стране экологическое образование стало чахнуть в последние годы. Оно трансформировалось в деятельность ради галочки. И сегодня мы имеем, что имеем, в том числе много лесных пожаров. Я призываю ответственные структуры и граждан относиться к своей Родине, к лесам, бережно, с любовью. Не будет леса — не будет воды, не будет полей. Экологическое образование должно начинаться с раннего возраста и продолжаться всю жизнь.