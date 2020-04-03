AZAL продолжает доставлять граждан Азербайджана на родину

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 3 апреля выполнила чартерный рейс из Стамбула в Баку. Этим рейсом в Баку были привезены 106 граждан Азербайджана. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика

«Сегодня утром в столицу Азербайджана также прибыл самолет «Азербайджанских Авиалиний» из Лондона, на котором находилось 69 пассажиров.

Кроме того, вчера вечером в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет авиакомпании AZAL, прибывший из Москвы (аэропорт Внуково), на борту которого было 123 человека.

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.