Азад Рагимов:«Все сейчас в руках самих представителей молодежи»

Интервью «Зеркало» с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым

— Каким был 2019 год в плане реализации государственной молодежной политики?

— Это был плодотворный год, в течении которого проводились различные мероприятия. Общее их число составило 143 мероприятия. Сразу замечу, что они проводились не «для галочки». Очень креативно поработал отдел по работе с молодежью нашего министерства. Они, совместно с рядом НПО, реализовали множество прекрасных идей, проектов, которые были полезны для азербайджанской молодежи.

Кстати, из 143 проектов, которые были реализованы нами в этом году, 19 были международными. В Азербайджан приезжали представители самых разных стран мира. Общее число приехавших составило свыше 1300 человек. Все они открывали для себя наше государство, узнавали на месте о новейшей истории республики. Это очень важно, ибо Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией и 20% наших территорий до сих пор находятся под армянской оккупацией. Стало быть, нам важно работать в направлении ознакомления представителей самых разных стран мира с причинами и последствиями армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Особо отмечу состоявшееся в феврале уходящего года, в бакинском Конгресс-центре республиканское собрание, посвященное Дню азербайджанской молодежи. Участие в нем приняло свыше 3500 представителей отечественной молодежи. Кроме того, шестерым из них были вручены награды Президента Азербайджана. Который не только принял участие в данном собрании, но и, в своей речи, обозначил пути развития азербайджанской молодежи.

Кроме того, в рамках празднования 50-летия прихода к власти нашего общенационального лидера Гейдара Алиева был снят документальный фильм «Улу ондер», участие в съемках которого приняло свыше 1200 представителей молодежи. Также в этом году проведены, охватившие Баку и районы республики, военно-спортивные игры «Шахин» и «Сархад». Также, в Баку был проведен Молодежный Саммит Движения Неприсоединения, участие в котором приняли представители 14 разных стран.

Это новшество. Никогда доселе не проходили Молодежные саммиты в рамках мероприятий по линии Движения неприсоединения. И еще. В рамках компании «Справедливость Ходжалы», в день Геноцида мирного азербайджанского населения, а также в день оккупации Шуши в социальных сетях были распространены соответствующие материалы на шести языках. Их просмотрело свыше 500.000 человек. Продолжает расширяться и сеть Домов молодежи. На сегодняшний день, в регионах страны их количество достигло тридцати двух.

— Есть ли при Министерстве молодежи и спорта некая социологическая служба, которая бы проводила опросы и выявляла, каковы основные проблемы азербайджанской молодежи?

— У нас нет собственной социологической службы, на базе Министерства молодежи и спорта. Но мы всегда заказываем такого рода исследования специализирующимся на этом структурам. Причем, не только азербайджанским, но и зарубежным. В последний раз мы делали это совместно с ЮНИСЕФ.

— Так что же больше всего беспокоит азербайджанскую молодежь?

— Ее беспокоит ровно тоже, что и молодежь всего мира. Это то, что составляет элементы простого человеческого счастья — любимая и хорошо оплачиваемая работа, свой дом и любимый человек рядом, а также возможность достаточно и качественно отдыхать.

— Что делается Министерством в плане обеспечения представителей азербайджанской молодежи работой?

— Конечно, мы не можем открывать новые рабочие места, но мы можем содействовать в их нахождении. Так, совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, мы проводим ярмарки труда, выставки вакансий. Кроме того, при всех Домах молодежи открыты специальные службы, помогающие молодым людям открыть собственное дело, зарегистрировать его.

— Работают ли в Азербайджане пресловутые «социальные лифты» для азербайджанской молодежи?

— Работают. К примеру, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится конкурс «Yüksəliş». Его целью является выявление и поддержка перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране, а также содействия в воспитании нового поколения руководящих лиц, расширения возможностей развития современных и высокоинтеллектуальных лиц путем механизмов социального лифта. Мы очень сильно рассчитываем на этот проект, воодушевлены им, верим в его перспективу. И дело не только в том, что свыше 20.000 человек пройдет онлайн-тестирование, но и в том, что все увидят, в каком направлении им нужно двигаться ради достижения успеха.

— Спрошу иначе. Сумеют ли те, кто стал победителем конкурса«Yüksəliş» гарантированно найти себе высокооплачиваемую работу в Азербайджане?

— Я в этом не сомневаюсь. Потому, что всегда и везде была потребность в профессионалах высокого уровня. Кстати, не буду говорить за всех, но отмечу, что ежемесячное число переходящих вакансий в районных управлениях министерства молодежи и спорта составляет 40-50 человек. Так что, мы все нуждаемся в квалифицированных кадрах. Все сейчас в руках самих представителей молодежи. Для их карьерного роста, для достижения ими успеха в жизни созданы все возможности. Нужно просто упорно работать над собой, день и ночь, и тогда в твоем таланте и способностях обязательно будет потребность. Причем, не обязательно, чтобы все были управленцами. Достигать успеха можно и в любой иной профессии. В том числе и в журналистике. И не надо хотеть всего и сразу. Нужно понимать, что успех приходит всегда к тем, кто стабильно доказывает свой профессионализм, кто готов работать на свое имя, чтобы потом имя работало на него.

— Но не получится ли так, что представителю азербайджанской молодежи и профессионалу высокого уровня, за рубежом предложат более высокую зарплату и он уедет из страны?

— За рубежом ему не предложат того, что он может получить на Родине. Хотя бы потому, что он является гражданином Азербайджана, а там он будет в положении человека, живущего на чужбине. Это проявляется во многом, начиная с того, что жить нужно будет не в своей квартире, а в съемной. Кроме того, за рубежом тоже есть безработица и за каждое рабочее место, особенно хорошо оплачиваемое, приходится вступать в жесточайшую конкуренцию с местными кадрами. С другой стороны, мы будем только рады, если азербайджанцы сумеют пробиться в ведущих зарубежных компаниях на топовые позиции. Это наши люди, наше лобби, наша диаспора, наша гордость.