Австралия ввела санкции против гражданина РФ и 4 российских компаний

Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций в отношении четырех российский компаний и одного физлица из-за строительства и эксплуатации железнодорожной части Керченского моста. Об этом говорится на сайте ведомства.

Глава министерства Мариз Пейн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая днем ранее ввела санкции в отношении двух граждан и четырех компаний из России.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста», — сказано в публикации австралийского МИД.

При этом в заявлении не уточняется, в отношении каких именно компаний были установлены ограничения.(Газета.Ru)