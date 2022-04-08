Первые три из 20 бронемашин Bushmaster уехали из Австралии в Украину через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский специально попросил эти полноприводные автомобили австралийского производства.

Транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, который может перевозить четыре Bushmaster, в пятницу вылетел с восточного побережья города Брисбен в Европу, пишет Associated Press со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

20 бронемашин Bushmaster стоят 50 миллионов австралийских долларов, что составляет 37 миллионов долларов США.

Транспортные средства являются дополнительной поддержкой к военной и гуманитарной помощи на 116 миллионов австралийских долларов (87 млн долларов США), ранее предоставленной Украине.

Как сообщается на сайте премьер-министра Австралии, 20 бронеавтомобилей окрашены в оливково-зеленый цвет, чтобы соответствовать условиям эксплуатации. Кроме того, с обеих сторон нарисован украинский флаг с надписью «Едины с Украиной» на английском и украинском языках.

Отмечается, что из двадцати бронемашин две будут в компоновке скорой помощи. Кареты скорой помощи имеют традиционную эмблему Красного Креста.