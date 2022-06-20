Австралия отправила Украине первые четыре из обещанных 14 бронетранспортеров M113AS4. Об этом заявило минобороны страны, передает ТАСС

Боевые машины покинули базу Королевских военно-воздушных сил в Эмберли на минувшей неделе. «Загруженные в украинский самолет Ан-124, эти четыре машины — первые из 14 бронетранспортеров M113AS4, которые предоставит Австралия», — говорится в сообщении.

Пакет помощи Киеву включает поддержку на сумму более 285 млн австралийских долларов (около 198 миллионов долларов США), государству будут предоставлены бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, а также беспилотники, противотанковые вооружения, боеприпасы и личное снаряжение.