Авось не пронесет или Почему людям не сидится дома

Последняя война, вестей с фронтов которой ожидал весь мир, замерев в основной массе перед уличными радио, была Вторая мировая. Сейчас то же самое происходит, но уже в домашнем комфорте, только достаточно иметь электричество, телевизор, ноутбук или смартфон.

Тогда, пока воевали мужчины, женщины, старики и подростки в тылу, полуголодные, работали, не покладая рук, для нужд фронта. Сейчас, наоборот, всем, за исключением некоторых категорий, устроены внезапные каникулы, правда проводить их можно не на выезде, а дома – в тепле и уюте, с пищей, с водой, светом, газом, что и сказать – со всеми атрибутами XXI века. Поставлено единственное условие – ради здоровья своего и ближнего соблюдать условия карантина.

Но и того люди не делают. Ежедневная сводка МВД удручает – дорожная полиция Азербайджана, только за 16 апреля привлекла к ответственности 2 923 человека, проигнорировавших требования карантинного режима и нарушивших его правила в части использования автотранспорта без необходимости, наказав их штрафом на сумму в 100 манатов. А всего с начала апреля месяца на автомобильных дорогах страны за нарушение карантинного режима к ответственности были привлечены 22 859 человек. С 17 марта и по настоящее время в связи с нарушением карантинного режима по 9 уголовным делам в отношении 16 человек была избрана мера пресечения в виде ареста, 252 человека были арестованы в административном порядке, 56 871 человек оштрафован.

Во Франции еще к 6 апреля МВД доложило о выписке почти полмиллиона штрафов. А ведь там они составляют немаленькую сумму — за первое нарушение предусмотрен штраф в 135 евро, повторное нарушение в течение 15 дней — 200 евро. Сумма штрафа может повыситься до 450 евро в случае неуплаты в установленный срок. За четырехкратное нарушение карантина за месяц может грозить до полугода тюрьмы и 3750 евро штрафа, а также обязательные работы и изъятие водительских прав на три года.

И это в то время, как каждому официально разрешено покидать пределы дома в течении двух часов, а в случае экстренной необходимости – и того больше.

Так чем же вызвано такое преступное непослушание людей? Ведь уже разве что младенцу неизвестно, что коронавирус боится лишь карантина и вакцины, последней все еще нет и неизвестно предвидится ли ее создание в ближайшем будущем. Поэтому остается предохраняться от заражения единственным доступным способом.

Но почему люди все еще продолжают искать лазейки, чтобы обойти карантин? Придумывают поводы для получения разрешения на экстренный выход из дома, как поминки неизвестно кого или поход в медучреждение в расчете, что проверять-то никто не станет. Чем можно объяснить и как квалифицировать такое антиобщественное деяние? Халатным отношением, безалаберностью, безответственностью, излишним вольнолюбием, свойством характера, не терпящим повиновения, или, извините — ограниченным умом? Нелюбовь к ближнему, то есть к семье, наверное, к этим категориям относить не следует, потому что таких индивидов в мире существует раз-два и обчелся.

Или все-таки люди не доверяют ни своим правительствам, ни мировым, и не считают пандемию настолько опасной, или же рассчитывают на «авось пронесет»?

Социальные сети полны возмущенных постов молодых дам, которым не терпится скорее пойти в салон красоты, сделать маникюр, педикюр, покрасить волосы, выпроводить детей в школу. А почему нельзя сделать все это дома или просто дать отдохнуть телу? Почему, на худой конец, нельзя включить программу аэробики или какого-то другого вида спорта и не заняться своей физической формой, укрепить позвоночник, разогнать соли. Уверена, что основной массе взрослого населения планеты это очень даже необходимо из-за сидячего образа жизни. Сама природа предоставила нам уникальную возможность – отправила нас на вынужденные каникулы, чтобы мы могли заняться, в том числе, и здоровьем. Не говоря уже о том, что можно заняться самообразованием, изучать языки, освоить какие-то профессии, много читать, путешествовать в виртуале, увидеть много интересного, не покидая дивана за чашкой прекрасного кофе.

На худой конец можно просто заняться генеральной уборкой дома, перебрать свой гардероб, вынести на улицу ненужную одежду и ветощь, пусть заберут те, кому они нужнее, или бросить клич в сети, чтобы пришли и забрали с адреса. А если руки растут с нужного места, можно сделать косметический ремонт дома, переставить мебель, да мало ли чем можно занять себя.

Но только не ругайтесь от нечего делать с домочадцами. Это ведь возможность наладить отношения, если они были напряжены, или показать лишний раз семье, насколько они вам дороги и насколько сильно вы их любите. Сделайте им что-то своими руками, хотя бы сшейте маски, будет им очень приятно такое проявление заботы. Делается это очень легко, благо YouTube предоставляет массу вариантов. Можно начать печь домашний хлеб – багеты, чуреки, шоти, питу.

Многие сетуют на то, как тяжело дома с детьми, тем более, что им нужно гулять. Но неужели ежедневная прогулка с ребенком, конечно же, необходимая для его здоровья, важнее его здоровья в целом? Есть для этого балконы, куда можно вынести коляску с ребенком. А если ребенок школьного возраста, мамочки с нетерпением ожидают разрешения на отправку их в школу, не задумываясь о том, что абсолютной уверенности в отсутствии заразы еще не будет долгое время. В этой ситуации лучше пересидеть дома, чем не досидеть.

Конечно, искушение велико, на дворе весна, птички поют, листья распускаются, цветы цветут, жизнь возрождается. Самая прекрасная пора, кровь бурлит, так и хочется на природу, но жизнь одна и она дороже мгновения удовольствия.