Аварию на ядерном объекте в Иране устроила «Моссад»

Авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате действий Израиля, сообщает израильская телерадиокомпания «КАН» со ссылкой на источники в разведке.

По словам источников, речь идет об израильской кибератаке, к которой причастна национальная разведывательная служба страны «Моссад». Кроме того, источники подчеркнули, что нанесенный ущерб «больше, чем сообщается в Иране».

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.