Au revoir Макрон, au revoir Франция

Проиграв на поле боя, Армения и ее главные политические и экономические покровители: армянское лобби/диаспора и Франция, сейчас пытаются добиться каких-то фантастических результатов на дипломатической арене.

Пакет резолюций, принятых сенатом Франции о «признании «НКР», не нашел поддержки даже в самом Елисейском дворце: МИДу и послу в Баку пришлось несколько раз повторить, что они не собираются признавать никакую «НКР». Однако заказчики французских сенаторов не ограничились Францией, для поиска идейных соратников они перебросили свои силы в другие страны и нашли… Бельгию.

В эти дни, комиссия федерального парламента Бельгии по иностранным делам также одобрила антиазербайджанскую и антитурецкую резолюцию. Правда, тон этой бумажки под названием «резолюция» во многом отличался от французской. Главного для армян пункта — о признании, в этой резолюции не было, что само по себе может считаться дипломатическим провалом армян и их французской «крыши».

Собственно, в бельгийском варианте резолюции говорилось следующее:

«Осуждение агрессии Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе и призыв к скорейшему определению окончательного статуса этой территории»;

«Соглашение о прекращении огня от 9 ноября не решило серьезные проблемы в регионе»;

«Вывод азербайджанских сил из Нагорного Карабаха и возвращение к переговорам о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ».

«Сделать все, чтобы Турция больше не вмешивалась в ситуацию вокруг Карабаха и перестала играть дестабилизирующую роль в регионе».

«Содействие поддержанию мира и расследованию военных преступлений».

«Призыв бельгийского правительства совместно с Евросоюзом оказать гуманитарную помощь карабахским беженцам».

«Призыв вернуть пленных и тела погибших в ходе конфликта в соответствии с Женевской конвенцией».

Все эти пункты должен утвердить 17 декабря федеральный парламент на пленарном заседании, и если он будет принят, то документ перейдет на рассмотрение правительства королевства.

Если сравнить эти пункты с теми, что были приняты во Франции, то они, собственно говоря, ни о чем. Однако, даже эти пункты, которые так сильно лоббировали проармянские парламентарии — Питер де Рувер, Эллен Самин, а также Жорж Деллеман, не будут одобрены большинством парламента.

Во-первых, нужно для начала отметить, что еще задолго до 27 сентября азербайджанское посольство сумело наладить связи практически со всеми политическими партиями бельгийского парламента и ознакомить депутатов и с ситуацией в регионе и вокруг карабахского конфликта. Во-вторых, данные антиазербайджанские инициативы исходили из сепаратистской фламандской партии, представителями которой являются Питер де Рувер и Эллен Самин. То есть сепаратисты топят за сепаратизм, что в корне противоречит политике бельгийского правительства.

Отдельно по Питеру де Руверу нужно добавить, что этот персонаж бельгийской политики ранее также выступал за признание «геноцида армян» и всегда отличался антитурецкими выпадами. Насколько сейчас соответствует интересам Бельгии враждовать с Турцией — отдельный вопрос. Но их к этому активно толкает «старший брат» месье Макрон, который прославился на всю Европу своей оголтелой «антитурецчиной».

Но даже во второй по значимости франкофонской стране Европы в Бельгии «макроновские финты» не прошли и практически были зарублены еще в зародыше. Да, Франция попыталась «обкатать» свои резолюции и через бельгийский парламент, однако не тут-то было, пришлось довольствоваться той бессмысленной бумажкой, которая 17 декабря тоже потеряет какой-либо смысл.

Еще один аргумент, говорящий в пользу того, что эти формулировки не будут приняты в парламенте Бельгии – это «левые» фракции, которые сидят в парламенте, а именно социалисты и марксисты. Последние пользуются широкой поддержкой турецкой диаспоры в Бельгии, которая насчитывает примерно 240 тысяч человек. Причем, нужно сказать, что именно эти фракции выступали за более нейтральные формулировки, чем они были заявлены в начале.

Но ожидать, что Франция после этого провала остановится, не стоит. Азербайджан должен выстроить более эффективную дипломатическую линию обороны, а для этого:

— Азербайджан должен показать провал политики французского сената экономическими рычагами, поставив запрет на французскую продукцию и работу французских кампаний в Азербайджане, а также минимизировав свои инвестиции в эту страну. Кроме того, Баку стоило поднимать вопросы международного права и нерушимости границ, как основополагающий принцип ЕС в отношении со своими партнерами

— Кроме того, МИД Азербайджана должен потребовать у своих визави высказать свою позицию по этому вопросу и предупредить, что данные действия бельгийского парламента не будут способствовать углублению политических и экономических отношений между странами.

— Межпарламентская комиссия Милли Меджлиса должна более активно работать с бельгийскими парламентариями и лоббировать интересы страны. Причем, этим должны заниматься все депутаты, которые входят в комиссии по работе со странами ЕС.

— Азербайджану нужно добиться изолирования Франции от процесса урегулирования карабахского конфликта и лишить ее мандата представителя ЕС, как посредника.

ЕС, как экономическое объединение, которое сейчас на стадии формирования и становления как политическая единица, создал все условия для того, чтобы в экономику стран блока текли инвестиции, и они могли участвовать в экономических проектах других стран. Азербайджан долгое время инвестировал в экономику Франции, а также предоставлял французскому бизнесу возможность участвовать в тендерах в энергетическом секторе. Кроме того, французы всегда пытались получить «свою долю» в строительстве железных дорог и метро в Азербайджан. Все эти проекты, скорее всего, будут остановлены, за что французский бизнес должен сказать отдельное «спасибо» французскому сенату и в частности Макрону, который также был заинтересован в этой бумаге.

Но на Франции мир клином не сошелся. В ЕС есть и другие сильные экономически развитые страны. Такие, как Германия и Италия. Во время войны немцы блокировали антиазербайджанские резолюции, которые пытались продавить французы, а Италия и вовсе открыто поддержала справедливую позицию Азербайджана. Что говорит о том, что хорошая почва для сотрудничества с этими странами и бизнесом этих стран уже есть и нужно просто дать толчок этому.

Вчера на встрече с итальянскими депутатами президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан будет приглашать к работам по восстановлению освобожденных территорий компании из дружественных стран.

«Я бы хотел, чтобы итальянские компании принимали активное участие в этом. Эта война также позволила нам понять кто наши истинные друзья. Италия – наш друг. Наши политические отношения находятся на самом высоком уровне», — сказал президент Азербайджана.

Данные слова президента нужно рассматривать как месседж и Парижу, и всем силам в других столицах Европы, которые также захотят получить свою долю «пирога» по восстановительным работам. Однако, на сегодня можно с уверенностью сказать лишь одно – благодаря такому предвзятому отношению макроновская Франция «пролетит как фанера над Карабахом». Au revoir Макрон, au revoir Франция.