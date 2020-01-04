«Атлетико» ведет переговоры с «ПСЖ» по Кавани в Париже

«Атлетико» намерен подписать форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Как сообщил журналист Антонио Руис в эфире радиостанции COPE, представители мадридцев – спортивный директор Андреа Берта и, возможно, исполнительный директор Мигель Анхель Хиль – прибыли в Париж для переговоров о переходе уругвайца.

Испанский клуб намерен приобрести Кавани в период зимнего трансферного окна, однако ему придется убедить форварда согласиться на меньшую зарплату, чем он получает в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико» и будет получать 12 млн евро в год. (sports.ru)

| 2020-01-04T22:03:37+00:00 5 января 2020, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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