«Аталанта» обыграла «Аякс» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» одержал победу над нидерландским «Аяксом» со счетом 1:0 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира, передает ТАСС.

Мяч на 85-й минуте забил Луис Мурьель. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх.

В другом матче группы D датский «Мидтьюлланн» сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 1:1. Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах обошел бывшего капитана команды Стивена Джеррарда и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. На его счету 22 гола, у Джеррарда — 21. Также Салах, отличившийся на 55-й секунде, стал автором самого быстрого гола «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Победителем группы D стал «Ливерпуль», набравший 13 очков, «Аталанта» с 11 очками стала второй, команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Ставший третьим «Аякс» набрал семь очков и завоевал путевку в 1/16 финала Лиги Европы. «Мидтьюлланн» с двумя очками занял четвертое место.