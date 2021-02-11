Атака на автомобили миссии ООН в Афганистане: 5 погибших

Вооруженное нападение на два автомобиля, принадлежащих миссии ООН в Афганистане, совершено в четверг на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники в местной полиции, передает ТАСС.

По их информации, водитель одной из машин был убит, управляемое им транспортное средство упало в реку. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли пять человек.

Как отмечается в заявлении миссии всемирной организации в Афганистане, которое приводит афганский телеканал TOLOnews, среди погибших при нападении на кортеж на дороге Кабул — Джелалабад «сотрудников ООН нет». Представительство международной организации отметило, что «при сопровождении машин ООН погибли пять местных работников афганского Управления службы безопасности и охраны».