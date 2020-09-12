AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания.

«Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора — Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) — о том, что продолжение испытаний безопасно… AstraZeneca и Оксфордский университет не раскрывают подробную медицинскую информацию (о заболевании волонтера)», — говорится в заявлении компании.

Ранее 6 сентября испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования случившегося с участием международных регуляторов. Рассмотревшая ситуацию Британская группа пришла к выводу, что продолжение испытаний возможно.

«Всем участникам расследования и участникам испытаний будет предоставлена вся необходимая информация, она также будет опубликована в международных клинических регистрах согласно правилам проведения клинических испытаний и стандартам регулирования… Компания продолжит сотрудничать с органами здравоохранения по всему миру», — говорится в заявлении.