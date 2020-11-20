Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли

Наземные телескопы системы ATLAS зафиксировали астероид, который пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли. Об этом сообщает Universe Today.

Данное событие произошло в пятницу, 13 ноября.

Так, небесное тело под названием 2020 VT4, диаметр которого оценивается астрономами в 5 — 10 метров, пролетел на рекордно близком расстоянии в 350 километров от планеты.

Уточняется, что телескопы зафиксировали астероид, когда он находился над южной частью Тихого океана.

Прошлый рекорд по сближению небесного тела с Землей был установлен в августе 2020 года, когда астероид пролетел в трех тысячах километров до планеты.(Газета.Ru)

| 2020-11-20T09:53:36+04:00 20 ноября 2020, 11:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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