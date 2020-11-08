Арцрун решил сдаться в понедельник

Представитель минобороны Армении, давно уже превратившийся в комедийный персонаж, Арцрун Ованнисян рассчитывает, что ситуация вокруг «битвы за Шуши» в Карабахе прояснится в понедельник.

Несмотря на, что Азербайджанская армия освободила Шушу, о чем сегодня объявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Арцрун все еще не сдается, и упорно сопротивляется сидя в своем кабинете в здании оборонного ведомства Армении.

«Наши войска ведут героическую борьбу для защиты Шуши и нейтрализации азербайджанских сил и наемников (как же без наемников! – ред.) на некоторых позициях, которые они заняли… Не следует давать преждевременных оптимистичных или, тем более, пессимистичных оценок. Наши войска вели сегодня грамотную борьбу в городе и окрестностях. Думаю, ситуация вокруг трех-четырехдневой битвы за Шуши прояснится завтра. Не хочу давать преждевременных оценок, ситуация очень быстро меняется, но надеюсь, что завтра битва за Шуши завершится», — сказал Ованнисян в интервью Общественному телевидению Армению.

Он сообщил, что азербайджанские силы начали проникать в город большими группами с субботы (наверное, чтобы сфотографироваться и убежать – ред.). «Наши войска перегруппировались и перешли к ответным действиям», — отметил Ованнисян.

Таким образом, Арцрун решил еще немного посопротивляться и признать поражение в Шуше завтра.

Наверное этот горе военный в детстве любил смотреть мультфильм про капитана Врунгеля и вырос настоящим Арцрунгелем.