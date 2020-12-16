Армянский военнослужащий покончил с собой в Карабахе

Армянский военнослужащий совершил самоубийство в Карабахе.

Как перелает «Спутник Армения», об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечается, что 15 декабря в 14:00 на боевой позиции было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Ваге Ованнесовича Бабаяна с огнестрельным ранением в области челюсти.

По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело по статье «доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности» Уголовного кодекса Армении.

Ведется предварительное следствие.

| 2020-12-16T22:56:52+04:00 16 декабря 2020, 23:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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