Армянский военнослужащий покончил с собой в Карабахе

Армянский военнослужащий совершил самоубийство в Карабахе.

Как перелает «Спутник Армения», об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечается, что 15 декабря в 14:00 на боевой позиции было обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Ваге Ованнесовича Бабаяна с огнестрельным ранением в области челюсти.

По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело по статье «доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности» Уголовного кодекса Армении.

Ведется предварительное следствие.