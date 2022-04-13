В Пакистане продолжают бушевать страсти, там сохраняется нестабильная внутриполитическая ситуация. Напомню, что парламент этой страны вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что «не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана»

Сам экс-премьер Пакистана и лидер партии «Техрик-и-Инсаф» Имран потребовал в Twitter немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых определят нового главу правительства. «Мы требуем немедленных выборов, поскольку это единственный путь вперед – позволить народу путем честных и свободных выборов решить, кого он хочет видеть своим премьер-министром», — написал Хан.

Он добавил, что намерен провести молитву в городе Пешавар. И такое заявление свидетельствует о том, что Имран Хан уверен в своих силах, в своей правоте. Для всего этого у него есть веские основания. В понедельник десятки тысяч его сторонников вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку, сообщает издание Dawn. Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде.

Так что, противникам Имрана Хана рано почивать на лаврах. Они выиграли бой, но никак не сражение. Да, уже известен новый премьер-министр Пакистана. Им стал глава оппозиции Шахбаз Шариф. Отметим, что 70-летний Шахбаз является младшим братом бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа. Избранный в Национальную ассамблею в 1990 году, он бежал из Пакистана после военного переворота девять лет спустя, но в 2007 году вернулся в страну. Насколько велика его популярность в народе, пока судить сложно.

И вот на фоне всей этой крайне неопределенной ситуации в Пакистане, когда даже эксперты, специализирующиеся на многолетнем анализе ситуации в данном регионе не могут дать гарантированно точного ответа по внутриполитическому противостоянию тут, мы со смехом наблюдаем за попыткой армянских СМИ совать свой «древний» нос в происходящее.

К примеру, издание «Арменианрепорт» выдало статью под названием «Хан ушел, Эрдогану приготовиться: шанс для «Арцаха» (кавычки наши — А.Г.)». Как понятно из названия этого опуса, в РА решили, что пришло время делить шкуру неубитого медведя. Причем, складывалось впечатление, будто армяне сыграли ключевую роль в отставке Хана. Радости по этому поводу в указанной статье были полные штаны.

«Пакистан в период премьерства Хана — это страна, которая открыто и официально поддерживала военную агрессию Азербайджана против «Арцаха»». Оружием и большим числом боевиков», несет ахинею армянское СМИ. Которое «забывает» о том, что Пакистан не имел и не имеет дипломатических отношений с РА. Так было до премьерства Имрана Хана, во время его премьерства, так обстоит дело сейчас, и так, уверен, будет и далее.

Но поди и объясни очевидное тем, кто привык утверждать, что Азербайджан напал сам на себя. Тем, кто верит в существование мифического «Арцаха», который никогда не признавала даже сама Армения, не говоря уже о других государствах мира. Это мифотворцы, работой которых является оболванивание армянской общественности. Что особо смешно на фоне случившегося давеча в парламенте РА.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян снял «флажок» сепаратистов Карабаха, который ранее был закреплен на трибуне парламента Армении экс-министром обороны РА, военным преступником, а ныне оппозиционером Сейраном Оганяном. Причем, Оганян закрепил этот «флажок» на трибуне вынутой изо рта жвачкой. И это все, что нужно знать о реальной цене умозаключений тех, кто публикует в армянских СМИ статьи с обещаниями позитивных перемен по новым и новым, не имеющим к Армении никакого отношения, поводам.