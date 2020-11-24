Армянские военные взорвали здание военной части, покидая Кяльбаджар — ВИДЕО

Сегодня в полночь Кяльбаджарский район перейдет под контроль Азербайджана. Не только простые жители сжигают свои жилища.

РИА Новости засняли в Кяльбаджаре момент, когда армянские военные взрывают здания воинской части. На кадрах, сделанных издалека, видно, как на месте клубится дым.

Отметим, что согласно соглашению о прекращении огня, подписанному 9 ноября между главами Азербайджана, России и Армении, сегодня в полночь Кяльбаджарский район перейдет под контроль Азербайджана. Перед выездом местные жители сжигали свои дома, вырубали деревья и даже выкапывали прах родных для перезахоронения.