Армянские пропагандисты «забыли» про режим erga omnes

Армянский портал lragir.am 16 марта опубликовал пространную статью с интригующим названием «Карс-Ардаган и Арарат должны быть возвращены Армении, но сначала –Нахиджеван». В этой лишенной всякого смысла и логики статье, отмечается, что 16 марта 1921 года в Москве был подписан русско-турецкий договор «с секретными протоколами об упразднении армянской государственности и разделе армянских земель». Речь идет о Московском договоре, согласно которому РСФСР признавала Турцию в границах, провозглашенных Декларацией независимости, принятой турецким парламентом 28 января 1920 года. Большевики отдали Турции часть территории, ранее входившей в Российскую империю.

При этом издание lragir.am, отмечает, что Московский и Карсский договоры 1921 года не включены в реестр международных договоров ООН. В связи с этим редакции lragir.am все же стоит вспомнить, что на момент подписания вышеназванных договоров международной организации ООН не существовало.

В статье отмечается, что армянская «Политическая лига» выступила с заявлением, в котором предложила начать сбор подписей и начать акции протеста с целью денонсации договоров. С заявлением выступили и 4 армянские партии. «Но в целом в Армении и России на эту тему словно наложено табу, и, за исключением редких СМИ и общественно-политических групп, об этом никто не говорит. Хотя карабахская проблема и нынешняя уязвимость экономики, логистики и безопасности Армении являются прямыми следствиями этих договоров», — отмечает издание.

В статье красной нитью идет мысль о том, что причиной возникших у России разногласий с Турцией в наши дни, является то, что Москва «подарила армянские земли» Анкаре. «Русские сейчас по полной пожинают плоды той своей политики в Сирии и иных международных конфликтах, получая угрозы от Турции расколоть Россию изнутри», — заключается в статье.

И сразу редакция выдает свой рецепт спасения России от якобы турецкой угрозы. Приведя в качестве примера статью сотрудника российского агентства «Регнум» Станислава Тарасова под названием «Путин – не Ленин, а Эрдоган – не Ататюрк», редакция lragir.am вложила иной смысл в данную статью. Тарасов намекал на то, что Турция могут расколоть курдские сепаратисты, а армянское издание почему-то полагает, что российский эксперт указывает на то, что «будущее Российской империи зависит от Армении».

В связи с этим издание приводит взятый с потолка довод. Дескать, Тарасов говорит также, что у России есть серьезные козыри в игре с Турцией и Азербайджаном, и настала пора их раскрыть. И тут же их раскрывает. По мнению lragir.am, Московский и Карсский договоры и есть те самые козыри, и Москва еще может исправить ошибки прошлого, которые могут стать причиной раскола России.

По большому счету, столь примитивная трактовка происходящих в регионе геополитических процессов, разжигание антитурецкой истерии и акцентирование внимания на вышеприведенных договорах является визитной карточкой армянской пропаганды. Поднимая шумиху вокруг этой темы армянская пропаганда даже не допускает мысли о том, что Московский и Карсский договоры были заключены формально независимыми советскими южнокавказскими республиками до образования СССР в 1922 году.

К тому же, договоры об определении территорий и границ, заключенные между бывшими республиками СССР, а также между ними и третьими государствами обладают юридической силой в соответствии с международным правом. После обретения независимости Армения зафиксировала в своей Конституции, что не признает Карсского договора. Но, для того чтобы аннулировать этот бессрочный договор, он должен быть аннулирован всеми подписавшими его сторонами. Если бы договор был двусторонним, он мог бы считаться утратившим силу, как только его аннулировала бы Армения. Однако, поскольку этот договор многосторонний и был подписан при участии России, его судьба не зависит от Армении.

Помимо этого, договоры об определении границ устанавливают специальный территориальный режим erga omnes, носящий обязательный характер. В соответствии с международным правом односторонняя отмена договора о границах противоправна по своей сути.

Но армянская пропаганда продолжает выдавать желаемое за действительное. Любой международный договор может потерять юридическую силу в двух случаях: если он был заключен на определенный срок, который истек, и если другим, более поздним договором нормы соглашения были изменены. Эти случаи не относятся к Московскому и Карсскому договорам. Поэтому армянскую пропаганду в 2021 году ждет большое разочарование, так как Турция и Россия отметят 100-летие Московского и Карсского договоров.