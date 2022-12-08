На интересные размышления подтолкнул меня пост в Фейсбуке украинского военного и политического эксперта Александра Коваленко. «Российские пропагандисты, выхваляясь танками в зоне боевых действий в Украине, запечатлели танк Т-90С. Казалось бы, танком Т-90 нас уже не удивишь. Какие только модификации ВСУ не уничтожали и не трофеили. Но вот с версией «С» не всё так просто. Дело в том, что Т-90С это экспортная модификация данного танка и она отправлялась иностранным заказчикам», — пишет он.

По мнению А.Коваленко, возникает вполне закономерный вопрос. «Танки Т-90С Россия гонит в Украину из числа невыполненной поставки одной из стран заказчиц или… Или они были доставлены в Россию из одной из стран, которые ранее приобретали Т-90С, а сейчас, в эпоху острого дефицита в российской армии абсолютно всего, решила помочь оккупантам убивать украинцев?», — резюмирует военный и политический эксперт.

В этой связи добавлю, что первые сообщения о передаче в войска РФ танков Т-90С появились 15 сентября. Позже появились свидетельства, что индийские экспортные танки доехали до фронта. Об этом, в частности, сообщал Национальный информационный портал «Тиск». Тогда еще говорилось о том, что российская армия испытывает недостаток бронетехники и несет большие потери в батальонно-тактических группах. После чего добавлялось, что из-за невозможности восстановить потерянную бронетехнику силами военно-промышленного комплекса РФ, армия начала использовать экспортный вариант танка Т-90С.

Добавлю, что у экспортной версии танка Т-90С отсутствуют элементы комплекса электронно-оптической активной защиты «Штора-1». Характерным отличием является наличие дополнительного блока динамической защиты на башне в экспортной версии Т-90, а также дымовая установка 902 «Туча». Также в Т-90С устанавливают кондиционер для экипажа и новую сварную башню. Индия производит на своей территории танки Т-90S по лицензии «Уралвагонзавода». Местное название танка Bhishma. Машину оснащают двигателем В-92С2 на 1000 лошадиных сил.

Данная информация может быть интересна не только с точки зрения доказательства исчерпывающихся возможностей российской армии, но и в контексте внезапно развернувшегося армяно-индийского военного сотрудничества. «Армения и Индия успешно сотрудничают, результаты этого сотрудничества скоро станут ощутимыми», — заявил недавно чрезвычайный и полномочный посол Армении в Индии Юрий Бабаханян в интервью армянским СМИ. Комментируя закупку у Индии военных снаряжений на $260 млн, Бабаханян отметил, что сотрудничество не ограничится одной сделкой. «Мы только начинаем, но мы должны продолжать эту работу и переоснащать нашу армию, в том числе при помощи нашей дружественной Индии», – сказал Бабаханян.

Учитывая откровенно скудные финансовые возможности Армении, априори возник вопрос природы внезапно появившихся у РА средств на такие серьезные затраты для покупки индийского оружия. Сейчас, в свете отчаянных попыток России пополнить свои тающие запасы оружия где и как угодно, возникают обоснованные подозрения, что тут, возможно, не обошлось без участия России.

Вот и Доминикана планирует наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны, в том числе через Армению. Об этом открыто заявлял российским СМИ посол республики в Москве Ханс Данненберг. Так что же мешает Армении реэкспортировать в Россию многое и из Индии?! К примеру известно же, что Россия испытывает огромный дефицит компьютерных чипов. Уже известно, что еще летом украинцы находили на поле боя российские крылатые ракеты с чипами от бытовых стиральных машин. И тут не грех вспомнить, что экспорт из Армении в Россию увеличился в нынешнем году на 50 процентов.

Отсутствие прозрачности и четких данных позволяет предположить, что Армения реэкспортирует западные товары, взимая дополнительную плату за транзит. Может ли быть так, что танки Т-90С оказались на российско-украинской войне благодаря покупке их Арменией с дальнейшей перепродажей России? Исключать этого нельзя. Как нельзя исключать и того, что очень многое из того оружия, что РА закупает у Индии якобы для себя, в итоге окажется у российской стороны, которая продолжает войну против Украины.