«Информация, распространенная противоположной стороной, ложная и носит дезинформационный характер».

Как сообщает АПА, об этом говорится в ответе Минобороны Азербайджана на информацию, распространенную армянскими СМИ о том, чтобы якобы у азербайджанской армии были потери в 2022 году.

«Такая информация, содержащая вымышленные и нереалистичные цифры, направлена на введение общественности в заблуждение. Следует отметить, что официальная информация о потерях нашей армии регулярно появлялась в республиканской печати. Даже информацию о гражданах, погибших по разным причинам после увольнения в запас, армянская пресса пытается представить как боевые потери нашей армии. Поэтому призываем наших граждан, представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей не тиражировать такую недостоверную информацию», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.