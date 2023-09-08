В последние дни наблюдается дальнейшая интенсификация военных провокаций, сопровождаемых наращиванием военных строительных работ как вдоль не делимитированного участка государственной границы, так и в Карабахском регионе.

Как передает АПА, об этом было заявлено на брифинге МИД для дипломатического корпуса по ситуации в регионе.

«Армянская сторона в открытую роет новые траншеи, возводит укрепления, сосредотачивает личный состав и технику, чтобы начать очередную военную авантюру. Несмотря на предыдущее заявление о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахского региона, премьер-министр Армении предпринял еще один крайне провокационный шаг, передав «поздравительное послание» по случаю «годовщины» создания вымышленного режима, созданного на азербайджанских территориях. Еще раз сославшись на «право армянских жителей на самоопределение», премьер-министр Армении подтвердил, что Армения продолжит вмешиваться в вопросы, связанные с этими жителями, под предлогом их безопасности и прав. Таким образом, он фактически свел к нулю свое предыдущее заявление о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — было отмечено на брифинге.

«Цель Армении – всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами поддерживать сепаратизм на территории Азербайджана».

Отмечено, что с этой целью Армения пытается выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могли бы обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров.

На брифинге также было подчеркнуто, что упомянутое, совершенные Арменией провокации негативно влияют на процесс нормализации: «Это сводит на нет усилия международных акторов в этом направлении. Необходимо адекватное понимание рисков и угроз, возникающих в результате безответственного и деструктивного поведения Армении, и принятие соответствующих мер, чтобы удержать Армению от таких действий.

Приверженность Азербайджана мирному процессу крепка, и эта позиция подтверждается последовательными шагами, которые мы предпринимаем с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность одинаково сильна и категорична».