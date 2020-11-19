Армянская оппозиция вновь требует отставки Пашиняна

Оппозиционные активисты перекрыли в четверг сразу несколько центральных улиц Еревана, передает ТАСС. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты, скандирующие лозунги с требованием ухода Пашиняна, перекрыли центральные проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие улицы Еревана.

В настоящий момент полиция начала задерживать участников акций протеста, ситуация остается крайне напряженной.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппозиционные политики считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.

Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. В понедельник в обращении к народу президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.