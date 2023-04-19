Вчерашнее интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева вызвало очередную истерику в Ереване. Так, МИД Армении распространило заявление, в котором поспешило обвинить азербайджанского лидера в намерении «торпедировать усилия Еревана и международного сообщества по установлению мира на Южном Кавказе».

Кроме того, МИД Армении посчитало, что Ильхам Алиев «открыто признал заранее спланированный факт агрессии и оккупации территорий Армении, не скрывая намерения подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке».

По мнению внешнеполитического ведомства Армении, Ильхам Алиев «своими заявлениями демонстрирует открытое неуважение к международным партнерам, в присутствии и при посредничестве которых Азербайджан признал территориальную целостность Армении и взял на себя ряд обязательств, в том числе по демаркации границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Алма-Атинской декларации».

Сочинителям столь безграмотного обвинения в адрес Азербайджана прежде всего стоило ознакомиться с законодательством Армении. Алма-Атинская декларация от 1991 года была ратифицирована парламентом Армении с оговоркой о том, что Карабах не фиксируется в составе Азербайджана.

Армянские горе-эксперты, ссылаясь на то, что Алма-Атинская декларация была принята 21 декабря 1991 года, а «референдум о независимости НКР» состоялся 10 декабря, заявляют о том, что к тому времени Карабах «уже не был в составе Азербайджана». С учетом также того, что парламент Армении ратифицировал Алма-Атинскую декларацию с вышеприведенной оговоркой, они считают, что Ереван в 1991 году подтвердил территориальную целостность Азербайджана без Карабаха.

Это означает, что не существует какого-либо юридического документа, в котором Армения признает Карабах как составную часть Азербайджана. И более того, согласно Декларации о независимости, принятой 23 августа 1990 года армянским парламентом, Нагорный Карабах был «воссоединен» с Арменией. Это положение закреплено и в Конституции Армении 1995 года. Тем самым на законодательном уровне Армения задекларировала аннексию Карабахского региона Азербайджана. А 8 июля 1992 года Верховный совет Армении принял постановление о неприемлемости каких-либо международных или внутренних документов, в которых Нагорно-Карабахская область указывалась бы в составе Азербайджана.

Армения все еще держит под оккупацией 7 населенных пунктов Газахского района Азербайджана и село Кярки в Нахчыванской Автономной Республике. Причем Кярки расположено вовсе не в Карабахском регионе, однако в январе 1990 года было оккупировано в нарушение пунктов Карсского договора 1921 года. Позже были захвачены другие азербайджанские анклавы в Армении – Юхары Аскипара (8 июня 1992 года) и Бархударлы (27 апреля 1992 года).

И после этого в Ереване еще смеют заявлять о «фактах агрессии и оккупации территорий Армении» со стороны Азербайджана? Вдобавок МИД Армении отмечает, что Азербайджан якобы «взял на себя обязательство по созданию международного механизма для решения вопросов прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха».

Подчиненным Арарата Мирзояна самое время не только изучить местное законодательство, но и пройти проверку у врачей соответствующей квалификации. С приходом весны у них так разыгралось больное воображение, что они даже посмели обвинить заблудившегося на днях азербайджанского военнослужащего в преднамеренном убийстве гражданина Армении. По их мнению, вполне логично, что азербайджанский военнослужащий проникает на территорию Армении в военной форме, чтобы быть замеченным каждым прохожим.

Еще в феврале текущего года президент Азербайджана во время переговоров в Мюнхене предложил Армении установить контрольно-пропускные пункты вдоль межгосударственной границы.

«Было бы хорошо, чтобы армянская и азербайджанская стороны создали свои контрольно-пропускные пункты. Это должно быть в Лачине на границе с Арменией и по обе стороны Зангезурского коридора. Мы и раньше говорили о необходимости этого, но сегодня я заявил об этом официально на встрече с участием Блинкена, и мы будем ждать официальный ответ армянской стороны. Эта наша позиция воспринимается и в Европе, и в Америке, как логичная», — подчеркнул президент Азербайджана в интервью азербайджанским журналистам сразу после переговоров с Николом Пашиняном при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

Но власти Армении отвергли это предложение. А сейчас МИД этой страны обвиняет Азербайджан в невыполнении взятых обязательств, в том числе по демаркации границы. Воистину, армянская логика может быть понятна только самим армянам…