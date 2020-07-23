Армяне в товузском направлении применили оружие производства Сербии

Мы располагаем достоверной информацией о том, что Сербия поставила Армении вооружения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана сказал замминистра Халаф Халафов.

По его словам, контакты посредством посольств продолжаются. В настоящее время сербская сторона проводит расследование в связи с этим вопросом, в связи с чем Азербайджану будут даны официальные объяснения.

«Мы хотим понять причины таких шагов. Мы хотели бы отметить, что это деликатный вопрос, стоящий на повестке дня. Расследования в районе азербайджано-армянской границы показали, что оружие, из которого подверглись обстрелу гражданские лица и азербайджанская армия, сербского производства. Разумеется, страна-производитель вооружения несет ответственность за его применение, за то, какой стране оно продается», — сказал Халаф Халафов.