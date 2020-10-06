Армяне создали в Twitter поддельный аккаунт Минобороны Азербайджана

Армянская сторона создала поддельный Twitter аккаунт на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Мы призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот профиль и жаловаться на закрытие этого поддельного аккаунта https://twitter.com/ModAzerbaijan.

Сообщаем, что на официальный Twitter аккаунт Министерства обороны Азербайджанской Республики можно перейти по следующей ссылке: https://twitter.com/wwwmodgovaz«, — отметили в министерстве.

| 2020-10-06T16:22:29+04:00 6 октября 2020, 17:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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