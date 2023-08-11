В последние дни в результате усилий международных партнеров была достигнута договоренность об использовании МККК дороги «Агдам-Ханкенди» для перевозки грузов, а через 24 часа после этого — о дальнейшей интенсификации проезда по Лачынской дороге посредством МККК.

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, комментируя мнения, отраженные в опубликованной в российской газете «Коммерсант» статье.

«Кроме того, по предложению азербайджанской стороны было согласовано проведение в Евлахе встречи между представителями азербайджанской стороны и представителями проживающих в Карабахе армян, и были завершены все логистические вопросы.

Несмотря на все эти договоренности, представители жителей армянской национальности Карабахского региона Азербайджана нарушили их в последний момент.

Подрывная деятельность их и Армении, превратившей эту тему в инструмент политических манипуляций, еще раз продемонстрировала, что противоположная сторона не заинтересована в мире и стабильности, а также в диалоге в этом направлении.

Наряду с этим, упомянутые шаги еще раз доказывают необоснованность претензий на гуманитарной основе, служат для обострения ситуации в регионе», — отметил он.

Отметим, российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в российских госструктурах написала, что Россия выдвинула предложение по открытию коммуникаций в армянонаселенную часть Карабаха с функционированием как Лачынской дороги, так и трассы Агдам-Ханкенди, однако армянская сторона сорвала эту договоренность.

В Москве обстановку оценивают как очень сложную и считают, что Баку на уступки не настроен, пишет российское издание.

«Все попытки ситуацию как-то успокоить, которые предпринимаем мы, западники, международные организации, ни к чему не приводят. Баку не сдает назад»,— говорит собеседник “Ъ” в российских госструктурах, знакомый с ситуацией в регионе. При этом, отмечает он, сепаратисты также «упираются».

Тем не менее, собеседник газеты полагает, что дорога через Агдам в итоге будет открыта.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал вариант, на который поначалу согласились было и азербайджанская сторона, и карабахцы. Его суть состояла в том, чтобы открылась дорога через Агдам и по ней начался завоз всего необходимого через МККК. А ровно через сутки после начала движения в этом месте, согласно предложению Москвы, возобновлялось и движение в Лачынском коридоре. «Такой вариант был в высокой степени готовности»,— сказал источник.

Но, по его словам, сепаратисты выдвинули условие, чтобы «Лачин открылся не через 24 часа», а сразу, затем руководство карабахских армян заявило, что через Агдам не должны поставляться товары азербайджанского происхождения, «потом случился скандал с Вагифом Хачатряном», пишет российское издание. В итоге компромисса не получилось.