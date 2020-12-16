Армяне пытались осквернить стену Джона Леннона в Праге

Азербайджанская община, проживающая в Праге, предотвратила очередную провокацию армян.

Армяне наклеили на Стену Джона Леннона в столице Чешской Республики необоснованные лозунги, призывающие остановить азербайджанскую, турецкую и израильскую армии и признать Нагорный Карабах как независимое государство.

Активисты нашей диаспоры, оперативно отреагировав на это, сорвали бумаги с лозунгами, не допустив, чтобы надписи, не отражающие реальности, пачкали Стену Леннона.

Отметим, что стена, созданная в честь легендарного члена группы “Beatles” Джона Леннона, входит в число самых посещаемых туристами мест в Праге. Стена, на которой отражены граффити и стихи, стала олицетворением мира и любви.

 

| 2020-12-16T12:14:38+04:00 16 декабря 2020, 12:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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