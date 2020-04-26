Армяне предпочитают молчать о преступлениях армянских банд в Османском государстве

Задолго до событий 1915 года армянские банды совершали кровавые преступления в Османском государстве, однако армяне предпочитают молчать об этом, чтобы не подорвать имидж многострадального народа.

Об этом рассказал эксперт по Ближнему Востоку, профессор Технологического университета Теннесси Майкл Гантер в ходе конференции «Вековая армянская ложь и политический процесс». Гантер принял участие в конференции посредством видеосвязи, сообщает Агентство Анадолу.

Гантер отметил, что события 1915 года полны болью как для турецкого, так и для армянского народов. По его словам, в ходе этих событий погибли множество армян.

«Однако события нельзя назвать «геноцидом армянского народа». В этот же период многие турки были убиты армянскими бандами», — сказал Гантер.

Армянские банды воспользовались трудной ситуацией, в которой оказалось Османское государство, сказал Гантер.

По его словам, армянские бандиты совершали преступления в Османском государстве еще за 50 лет до начала Первой мировой войны. В числе этих преступлений можно назвать покушение на султана Абдул Гамида II в мечети Йылдыз 21 июля 1905 года, напомнил Гантер.

«Армянские банды совершали кровавые преступления в Османском государстве задолго до событий 1915 года, в этой связи было принято решение о переселении этнических армян. События того времени вызывают сожаления и позицию руководства Османского государства можно оспорить. Однако армяне предпочитают молчать о преступлениях армянских банд, чтобы не подорвать имидж многострадального народа», — сказал гантер.

Гантер подчеркнул, что в наши дни многие государства используют события 1915 года в Османском государстве в качестве политического инструмента. Турецкие власти открыто призывают историков и экспертов изучить события 1915 года, однако армянская сторона игнорирует эти призывы, сказал Гантер.

Гантер отметил, что в ходе своих исследований выслушал мнение турецкой и армянской стороны. По его словам, армянская сторона, в отличие от Турции, не хочет расследования истории.

«То есть либо вы должны быть полностью солидарны с их убеждениями, либо вы должны молчать. Это нельзя назвать научной и здравой позицией», — сказал Гантер.