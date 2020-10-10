Армяне обстреливают Гянджу View Larger Image Вооруженные силы Армении в очередной раз обстреливают Гянджу, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Редакция| 2020-10-11T02:32:47+04:00 11 октября 2020, 02:32| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN TürkАзербайджанская Армия освобождает оккупированные…Верховный суд Азербайджана направил заявление в…Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью… В рубрике Генсек ООН обратился к Азербайджану и Армении Gallery Генсек ООН обратился к Азербайджану и Армении 11 октября 2020, 03:03 Минобороны опровергает информацию армян о ракетном ударе со стороны Азербайджана Gallery Минобороны опровергает информацию армян о ракетном ударе со стороны Азербайджана 11 октября 2020, 02:29 Генпрокуратура Кыргызстана призвала сбежавших из тюрем политиков вернуться обратно Gallery Генпрокуратура Кыргызстана призвала сбежавших из тюрем политиков вернуться обратно 11 октября 2020, 02:03 ВС Армении обстреливают Тертер Gallery ВС Армении обстреливают Тертер 11 октября 2020, 00:55 Баку выступил против ввода российских миротворцев в Карабах на переговорах в Москве Gallery Баку выступил против ввода российских миротворцев в Карабах на переговорах в Москве 11 октября 2020, 00:03