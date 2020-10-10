Армяне обстреливают Гянджу

Вооруженные силы Армении в очередной раз обстреливают Гянджу, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

| 2020-10-11T02:32:47+04:00 11 октября 2020, 02:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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