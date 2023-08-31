Около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливанской Республике, наносили удары по ограждению вокруг административного здания посольства, бросали в административное здание посольства бутылки с краской и взрывчатой смесью, которые они принесли с собой.

Об этом сообщает в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате нападения персонал посольства не пострадал.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, как только об инциденте было сообщено структурам, отвечающему за охрану дипломатических представительств, но на тот момент провокаторам удалось скрыться.

Для выявления и задержания преступников, причастных к нападению на посольство, в Министерство иностранных дел Ливана была направлена соответствующая нота, проводятся необходимые меры.

В настоящее время охрана посольства усилена, ведется расследование совершенного преступления.