Армян привлекает альтернатива в виде азербайджанских СМИ

Армянский эксперт в сфере информационной безопасности Самвел Мартиросян заявил СМИ, что «энная часть армянского общества начинает верить азербайджанской информации и со временем данная тенденция углубляется. Основная причина – информационный коллапс государственного аппарата, вследствие чего наши граждане получают в лучшем случае сбивчивую, отрывочную, запоздалую информацию».

По его словам, вполне естественно, что на этом фоне люди пытаются найти альтернативные источники информации.

Это, конечно, плюс, свидетельство некой победы Азербайджана в информационной войне. Интересно, что еще тут можно предпринять, чтобы закрепить этот успех — чтобы еще большее число армян стало воспринимать наши СМИ как достойный источник информации, как стоящую альтернативу ереванским изданиям?

Наверное, это в наших интересах. Ведь неспроста уже лет 15 в Азербайджане существуют теле- и радиопередачи на ряде каналов, которые регулярно выходят в эфир на армянском языке. Очевидно, это попытка донести до армянского зрителя и слушателя позицию официального Баку без прикрас.

Слова армянского медиаэксперта и все возникающие в связи с ними вопросы прокомментировал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Граждане Армении ищут альтернативные источники информации, в частности, о происходящем в нашем регионе в российских и азербайджанских СМИ по вполне оправданным причинам – поскольку последние месяцы и недели показали, что доверять армянским информисточникам не только не стоит, но в целом ряде случаев это еще и вредно.

Армянские официальные лица на протяжении всей минувшей войны твердили, что имеет место некое тактическое отступление, что бои происходят не в тех районах, где они шли на самом деле, что армянские войска надежно контролируют все происходящее вокруг Шуши.

Было много нелепой информации о том, что на стороне Азербайджана, якобы воюют боевики из Сирии и Ливии. Впоследствии они как будто растворились в воздухе. В общем, было высказано очень много бредовой псевдоинформации, а реалии, с которыми столкнулось армянское общество, свидетельствовали об обратном.

Армянское общество проснулось в ночь с 9 на 10 ноября фактически в другой реальности – можно сказать, в реальной реальности, которую рисовали уже азербайджанские и, частично, российские СМИ. И поэтому синдром обманутого потребителя информации, обманутого читателя, зрителя теперь дает знать о себе именно таким образом. То есть, пострадавшие теперь обращаются к тем источникам, которые вынуждены были постоянно опровергать армянские официальные СМИ.

Но дело в том, что процессы, которые происходили до 10 ноября, трансформировались в другую реальность. Сейчас происходят другие процессы – связанные с возвращением суверенитета Азербайджана над всей территорией страны, восстановлением государственной границы Азербайджана и Армении – и вновь армянские СМИ трактуют эти события иначе, нежели они выглядят на самом деле. То есть, азербайджанская сторона сегодня уже контролирует ситуацию на значительном протяжении армяно-азербайджанской госграницы. Сейчас происходит процесс демаркации и делимитации этой границы.

С другой стороны, недавно появилась информация о том, что Азербайджан готовится разместить в Ханкенди свыше 12 тысяч коренных жителей этого города, азербайджанцев, которые пока находятся в статусе вынужденных переселенцев. Пресс-секретарь премьер-министра Армении сначала опровергла эту информацию, но потом, под тяжестью фактов была вынуждена признать ее, и тогда отказалась от комментариев.

Вот такая картина сегодня складывается. То есть, конечно, гражданам Армении, тем из них кто следит за ситуацией в регионе, легче тогда уж обратиться, что называется, к первоисточнику, к информации из азербайджанских СМИ, чем смотреть на то, как реагируют на эту информацию армянские официальные лица. Я думаю, что этот процесс еще продолжится, пока в Армении не сформируется необходимость в предоставлении гражданам объективной, реальной информации.

Это требует трансформации подходов армянских СМИ к информационной политике. Я думаю, что в ближайшие месяцы, под воздействием складывающейся картины, они должны будут признать все реалии. И может тогда вернут доверие своих читателей, аудитории.

А пока этого происходить не будет, пока армянские СМИ продолжат исполнять роль инструмента по одурманиванию масс, затуманиванию реальной картины, по большому счету, ничего не изменится.