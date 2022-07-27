Пентагон проведет тестирование системы обнаружения снайперов, основанной на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным издания, система будет основана на программном обеспечении, которое уже используется в системе камер видеонаблюдения на базе ВВС Эллсворт в Южной Дакоте. Ожидается, что в ходе тестов система будет направлять в сторону стрелка ослепляющий лазерных луч, чтобы предотвратить выстрел. А в ходе боевого применения сможет наводить на снайпера реальные средства поражения.

Старший вице-президент компании-разработчика ZeroEyes Джеймс Уилкинс пояснил, что роботов, оснащенных этой системой, можно будет направлять по маршруту движения колонн для исключения внезапных обстрелов. При этом решение о применении оружия против стрелка будет принимать человек.

«Исследования показывают, что снайперы выставляют свое оружие за 2-30 минут до первого выстрела, что после обнаружения может дать роботам шанс вмешаться перед инцидентом с применением насилия», — отметил Уилкинс.