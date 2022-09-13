Совет Безопасности Армении официально обратился к России за военной помощью после своих же провокаций на границе с Азербайджаном. Ереван просит Москву задействовать положение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совет Безопасности ООН, говорится в Telegram-канале правительства республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После Пашинян созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеным. Макрон подчеркнул необходимость добиться деэскалации, а Блинкен призвал немедленно прекратить боевые действия, отметив, что военного решения конфликта Армении и Азербайджана быть не может. (moscowtimes.ru)