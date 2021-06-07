Информационный портал «Спутник Армения» в первый день лета с грустью сообщил своим читателям, что «качество образования в Армении упало, и власти подают плохой пример». И об этом сказал ни кто иной, как сам и.о. премьер-министра Никол Пашинян, который с прискорбием сообщил народу, что в стране 35% детей до 10 лет не умеют читать. Однако не надо удивляться: каков поп, таков и приход. У самого ведь образование, не ахти какое. Читаем дальше и узнаем, что Инспекционный орган образования Армении провел письменный экзамен для определения уровня знаний учеников 10-го класса по предмету «Математика», по результатам которого более 60% учащихся получили оценку неудовлетворительно. Всё правильно. Зачем знать математику, когда считать нечего. Драм падает, сбережения кончились, цены растут, зарплата ниже плинтуса. Доход можно на пальцах пересчитать. Статистических данных о знании географии «Sputnik Армения» не приводит, и так ясно. Научились соседи тасовать географические карты, как игральные. Наловчились передергивать карты и вытаскивать из рукава пятого туза, то бишь пятую географическую карту.

Занимательно звучит в публикации комментарий эксперта в области образования Атома Мхитаряна, который заявляет, что назначением неграмотных людей на высокие посты в Армении фактически поощряется безграмотность.

Жаль, что эксперт не довел до общественности, что в результате назначения на высокие посты фашиствующих особ в обществе появляется ненависть, насилие, злоба к людям, с которыми живешь на одном географическом пространстве. Общеизвестно, что неграмотное население более восприимчиво к террористическим и воинственным экстремистским призывам.

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. Ничего хорошего не сулит армянам второе пришествие во власть слесаря-сантехника Степанакертского электротехнического завода, формовщика завода железобетонных изделий, электромонтера Карабахского шелкового комбината.

Впрочем, менять шило на мыло очень характерно для политической жизни Армении. То ли еще будет, ой-ёй-ёй!

Что происходит, если в государстве разваливается образование, рушится экономика, катится в пропасть здравоохранение, обесценивается драм, падает оборона, нравственность, рождаемость.

Бурно цветет мифотворчество на различные темы: история, искусство, география, культура, религия и т.д. Сами создают мифы, сами распространяют и сами же верят. В последнее время верят меньше, но амбиции не позволяют отказаться от бредовых мыслей. Психологи говорят, что отказ от амбиций дает замечательные результаты для реального восприятия действительности.

В общем, все прогнило в датском королевстве. Процессы гниения, длящиеся на протяжении тридцати лет независимости Армении, ведут страну катастрофическому исходу.