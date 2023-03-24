Еще одна страна постсоветского пространства, входящая в кремлевский военный блок ОДКБ, присоединилась к государствам, которые будут обязаны арестовать президента России Владимира Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС).

В пятницу, 24 марта, Конституционный суд Армении одобрил ратификацию парламентом Римского статута — основного документа, по которому работает МУС.

Как постановил КС, обязательства, закрепленные в Римском статуте, не противоречат Конституции Армении. Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.

Более 120 стран, в том числе входящие в СНГ, являются участницами МУС и признают его юрисдикцию — в том числе обязанность задерживать лиц, в отношении которых суд выдал ордера на арест.

Среди них — ЮАР, куда Путина пригласили на саммит БРИКС, запланированный на август. Решение о поездке российского президента в ЮАР «пока не принято», сообщил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее он называл ордер МУС «юридически ничтожным» и подчеркивал, что Россия не признает решения суда.

22 марта о возможном аресте Путина в случае визита предупредили власти Бразилии. Глава МИД Мауро Виейра заявил, что российского президента «несомненно ждут последствия», если он соберется в визитом в страну.

Бразилия «является страной — участницей Международного уголовного суда и следует его решениям», подчеркнул Виейра, добавив, что опрос с ордером на арест Путина «должен рассматриваться в контексте установленной практики»

В Кремле пока не знают, как быть в связи с ордером из Гааги, который стал полной неожиданностью для российского руководства, сообщили «Медузе» источники, близкие к администрации президента.

«Даже СНГ перестает быть безопасным пространством [для Путина]», — сетует один из них. Кремль уверен, что способен сделать так, что до задержания Путина дело не дойдет: президент просто не поедет в страны, где существует такой риск, говорят источники «Медузы». Но это сужает и без того небольшое пространство международных контрактов Путина и ломает повестку госпропаганды, которая намеревалась изображать президента как «борца с Западом», «защитника Африки от колониального угнетения» и «одного из лидеров многополярного мира».

Гаагский ордер для Путина может быть даже опаснее, чем санкции: он делает президента токсичным в глазах его собственного окружения, объясняет старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Баунов.

«В заряженной подозрительностью атмосфере на вершине российской власти будет прочитан как приглашение российской элите покинуть Путина, который буквально доведет не только до сумы, но уже и до тюрьмы», — объясняет Баунов. (moscowtimes.ru)