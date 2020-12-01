Армения скрывает азербайджанских пленных

«Мы еще раз подчеркиваем, что главной причиной пленения армянских военнослужащих являются неуместная агрессия и оккупационная политика Армении и заявляем, обращаясь к армянским матерям, что главным виновником проблемы, связанной с возвращением их детей, является демонстрирующее неконструктивную позицию руководство Армении».

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В сообщении говорится, что Азербайджанская Республика является сторонником обмена пленных и заложников по принципу «всех на всех».

«Армения, игнорируя нормы международного гуманитарного права, права человека, а также обязательства Женевских конвенций, к которым она также присоединилась, как и в Первой Карабахской войне, скрывает азербайджанских пленных от международных организаций, не дает своевременной информации о них, кроме того, бесчеловечно обращается с ними, ставя их жизнь под угрозу».

Отмечается, что в связи с этим существуют неопровержимые видеоматериалы и фотографии, сделанные армянскими военными.