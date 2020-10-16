Армения просит о перемирии

Армения и карабахские бандформирования готовы соблюдать условия гуманитарного перемирия и прекратить боевые действия, Ереван просит международное сообщество, в частности Минскую группу ОБСЕ, адресовать призывы к прекращению огня Азербайджану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армянского Минобороны.

В конце же своего обращения о перемирии армянское оборонное ведомстве конечно же не могло не обвинить Азербайджан в несоблюдении режима прекращения огня и введения необходимых механизмов верификации.