Министра экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала расплачиваться за российский газ в рублях.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — рассказал в интервью РБК представитель Армении. Он при этом отметил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке.