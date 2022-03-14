Акция в поддержку специальной операции России на Украине проходит у здания посольства РФ в Ереване. Участники акции пришли к зданию дипмиссии с армянскими и российскими флагами. Считаю важным привести все слова, которые были сказаны в ходе этой акции. Архивы, как писал классик, не горят. Когда Украина победит, то вспомнит обо всех. В том числе и об армянских предателях.

«Я поддерживаю все действия Российской Федерации… Я не называю это войной, так как это освобождение украинского народа от неофашизма, тех сил, которые усердно за эти годы разрушали постсоветские страны и пытались диктовать народам свою повестку», — сказал журналистам бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян. Еще раз, это сказал не дядя Вачик – постоянно «временно безработный» из Еревана. Это сказал депутат парламента РА, пусть и бывший.

Кроме того, Арагац Ахоян выразил уверенность, что российский народ преодолеет проблемы, вызванные санкциями, и эта ситуация станет стимулом к развитию местного производства, «государство с такими ресурсами» обязательно справится. Армения, отмечает экс-депутат, не может самостоятельно противостоять региональным вызовам, обеспечить свою безопасность и в этом вопросе Россия является самым надежным и самым серьезным стратегическим союзником.

Кроме того, военный эксперт, бывший советник министра обороны Армении Давид Джамалян и вовсе считает, что в ближайшие недели, самое позднее в течение одного-двух месяцев, активная фаза специальной военной операции на Украине завершится успешно для России. Он отметил, что медленное, но уверенное продвижение российских войск вызвано желанием избежать жертв среди мирного населения и своих военнослужащих.

«То, что происходит в Новороссии, имеет экзистенциальное значение для российской государственности, и без преувеличения, экзистенциальное значение также и для нас, так как та катастрофа, которая обрушилась на нас в виде 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года), была спланирована и реализована теми же центрами силы, которые многие годы превращали Украину в «антиРоссию». Так что, успех союзнической России на своей цивилизационной, исторической территории будет способствовать и укреплению нашей государственности, и здесь мы должны сказать наше принципиальное слово», — сказал Джамалян.

С этими заявлениями обязательно должны ознакомиться в СБУ. Всех этих армянских сторонников путинской России нужно внести в список лиц, которым будет запрещен въезд в Украину, когда она победит. А в том, что так оно и произойдет, не сомневается ни один здравомыслящий человек. Потому, что есть объективные реалии. О которых, в частности, поведал на своей странице в Фейсбук украинский военный и политический эксперт Александр Коваленко.

Он утверждает, что потери российских оккупантов по состоянию на утро 14.03.2022 составили более 40 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие) превысили 13,5 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 53,5 тысячи человек. «В настоящее время фиксируется рост поступления раненых в больницы Гомеля и Мозыря, относительно середины и концы прошлой недели. Это обусловлено тем, что активизировалась деятельность ВСУ в режиме партизанской тактики ведения войны в северных областях», — утверждает он.

От себя добавлю, что экономика России уже дышит на ладан. Рубль ушел вслед за российским военным кораблем. Дефолт предрекают уже совсем скоро. А дефицит многих привычных продуктов питания, после санкций США и ЕС, стал уже новой реальностью. Дальше РФ ждет стремительное снижение уровня жизни, растущая безработица, рост уровня преступности, погружение во мрак жизни за железным занавесом. Так что, фраза из песни «мы за ценой не постоим», к реальности не имеет никакого отношения. России и россиянам придется платить за все.

А вместе с ней и ее сторонникам. В первую очередь, в Беларуси и Армении. Беларусь и вовсе замаралась донельзя, разрешив ракетные удары по украинским городам со своей территории. А Армения, как видим, всячески поддерживает РФ. Официально и неофициально. И будь у РА армия, они бы послали ее в Украину, убивать украинцев. Но в ходе 44-дневной войны Азербайджан уничтожил армянскую армию, как боеспособный элемент. А сейчас, Азербайджан оказывает мощную гуманитарную помощь Украине и выступает за прекращение войны, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы на правильной стороне жизни. А Армения, снова, на стороне зла. Против которого объединился ныне весь мир.