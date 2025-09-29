Армения и США приступили к переговорам о заключении «Соглашения 123» в области мирного использования ядерной энергии.

Об этом сообщает МИД Армении.

В переговорах участвовали замминистра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян, заместитель помощника госсекретаря США Гонсало Суарес, посол Армении в США Нарек Мкртчян и посол США в Республике Армения Кристина Квин.

Роберт Абисогомонян отметил, что безопасное и надежное использование ядерной энергии в мирных целях является одним из приоритетов Армении, и подтвердил приверженность страны международным принципам нераспространения.

Участники отметили, что Ереван и Вашингтон предпринимают шаги для реализации подписанного 8 августа Меморандума о взаимопонимании.

Отметим, что США заключили 24 подобных соглашения с зарубежными странами, международными организациями и территориями. «Соглашения 123» создаст правовую основу для обмена ядерными технологиями, данными и знаниями в мирных целях на основе высоких стандартов нераспространения.