Армения и Китай в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение «О международном автомобильном транспорте».

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорилось на встрече министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна и главы Минтранса Китая Ли Сяопэн в КНР.

Отмечается, что работа над соглашением находится уже на стадии завершения.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы строительства инфраструктур в Армении. В частности, были рассмотрены возможности привлечения китайских компаний для строительства дорог, мостов и тоннелей, составления проектов реконструкции.

Собеседники подчеркнули важность запуска регулярного воздушного сообщения между странами.

В настоящее время министр Саносян находится с визитом в Китае. Одна из целей поездки – участие в шестом пленарном заседании акционеров армяно-китайского каучукового завода «Шанси-Наирит».